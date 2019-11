Ondata di maltempo sulla città, tragedia sfiorata a Macchitella: pesanti rami finiscono in strada

Gela. L’ondata di maltempo che da qualche ora si è abbattuta sulla città non ha risparmiato le prime conseguenze. I pesanti rami di un albero sono finiti sulla carreggiata stradale, in viale Cortemaggiore a Macchitella. Fortunatamente, non c’erano auto o altri veicoli in transito, altrimenti gli effetti del crollo sarebbero potuti essere decisamente più gravi. Del resto, i residenti della zona, ma anche il Comitato di quartiere, da diverso tempo sollecitano interventi di messa in sicurezza.