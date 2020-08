Onde e correnti marine pericolose, tre salvataggi in poche ore

Gela. Una domenica di sole e mare ha rischiato di trasformarsi in disavventura per due donne ed un bambino, finite in balia di onde e correnti marine. L’intervento provvidenziale di due assistenti bagnanti della cooperativa Poseidon ha evitato che le tre persone venissero risucchiate dal turbinio dell’acqua marina. Il primo episodio è accaduto stamattina. Una donna ed il suo bambino sono state travolte dalle correnti marine nei pressi degli scogli nel tratto di spiaggia tra l’ex lido Eden e La Conchiglia. L’acqua in quella zona diventa più alta e la corrente mette in difficoltà chi non è esperto nuotatore. L’intervento di un bagnino ha evitato il peggio.