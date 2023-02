Bonus per la casa 2023: come sfruttarli al meglio

Andiamo avanti con l’Ecobonus, invece, che mira ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici, con una aliquota per la detrazione che arriva sino al 65% e che resterà in vigore sino alla fine del prossimo anno. Come già accennato, rimane il Bonus mobili ed elettrodomestici, che consiste in una detrazione pari al cinquanta per cento per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici con un tetto massimo di cinquemila per il 2023 rispetto ai diecimila del 2022. Infine, il Bonus verde prevede una detrazione del 36% fino a un massimo di 36 mila euro sulle spese per la sistemazione o la realizzazione di recinzioni, impianti di irrigazione, pozzi, giardini pensili, acquisto di arbusti e piante e il compenso del giardiniere.