Operai non rientreranno da Piemonte, Di Stefano: “Scelta di amore e lealtà verso la loro terra”

Gela. “La loro scelta è solo da elogiare. Sono figli di Gela che però hanno deciso di dimostrare l’amore verso questa terra, non ritornando e attendendo la fine dell’emergenza Coronavirus”. Il vicesindaco Terenziano Di Stefano spiega che l’intera amministrazione comunale ha apprezzato la decisione resa pubblica da un gruppo di operai gelesi, attualmente impegnato in cantieri in Piemonte. Hanno comunicato che non ritorneranno in città, anche per evitare ulteriori conseguenze, dovute alle misure restrittive per prevenire il contagio.