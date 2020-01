Operai Tekra in protesta da ieri notte, anche questa mattina sul cornicione del municipio

Gela. E’ proseguita anche questa mattina la protesta, plateale, dei lavoratori Tekra. In diciotto non hanno ottenuto il rinnovo dei contratti a termine e sono rimasti senza lavoro. Da ieri notte, si sono radunati su uno dei cornicioni del municipio. Subito dopo il mancato rinnovo deciso dall’azienda, hanno chiesto un intervento dell’amministrazione comunale. Ieri, sindaco e assessori hanno avuto un colloquio informale con i lavoratori in protesta, che vogliono proseguire fino a quando non avranno indicazioni certe sul loro prossimo futuro.