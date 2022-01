Operai Tekra, ritardi nel pagamento degli stipendi: scatta stato di agitazione

Gela. Manca una conclusione precisa nella lunga corsa, che non ha ancora portato all’avvio del nuovo servizio rifiuti in città. Non c’è un’intesa tra l’amministrazione comunale e la “Impianti Srr”, che ha ottenuto l’affidamento in tutti i Comuni dell’ambito. Anche sulla gara, supportata dall’amministrazione comunale, non c’è stato il via libera. Come se non bastasse, i lavoratori del cantiere cittadino attendono ancora il pagamento della mensilità di dicembre. Il termine contrattuale è già trascorso. Operai e sindacati sono in stato di agitazione, come confermato da note della Filas e della Fit-Cisl (con il segretario Mario Stagno). Le organizzazioni sindacali, nell’interesse degli operai, hanno scritto a Tekra, ma anche alla prefettura di Caltanissetta e al Comune. I rappresentanti Filas (il segretario regionale Carmelo Giallombardo, quello provinciale Vincenzo Cassarà e Massimo Scaglione), chiedono un incontro urgente, per cercare di sbloccare l’attesa delle retribuzioni. I sindacalisti, nella nota ufficiale, scrivono di “inadempienze relative alla corresponsione delle retribuzioni”.