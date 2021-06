Operaio ferito in un’azienda a Brucazzi, perse tre dita: in aula i consulenti tecnici

Gela. E’ durato diverse ore l’esame dei consulenti, che sono ritornati su un grave incidente sul lavoro, verificatosi otto anni fa, all’interno dello stabilimento di un’azienda, a Brucazzi, che si occupa di plastica e della realizzazione di prodotti, con questo tipo di materiale. Un operaio, che all’epoca era alle dipendenze della società, perse tre dita della mano, tranciate di netto da un macchinario, utilizzato nel ciclo produttivo. In primo grado, con pena sospesa, arrivò la condanna ad otto mesi ciascuno per i titolari e per il responsabile tecnico, Emanuela Avellino, Roberto Sola e Calogero Attardi. Fu individuata la responsabilità anche della società. I difensori, gli avvocati Fabrizio Ferrara e Lorenzo Infantino, in appello hanno ottenuto la riapertura dell’istruttoria e i giudici nisseni hanno nominato un consulente, un docente universitario. In aula, mercoledì, sono stati sentiti i consulenti, scelti dalle difese e dal legale di parte civile che assiste l’operaio, l’avvocato Riccardo Balsamo.