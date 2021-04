Operaio ferito, lavorava per un’azienda edile: chieste due condanne

Gela. Uno degli operai che si occupavano delle operazioni di carico e scarico fu colpito da alcuni tubi, sganciati durante le attività svolte per conto di un’azienda edile locale. Secondo i pm della procura, ci furono misure di sicurezza non adottate. Il pm Sonia Tramontana, al termine dell’istruttoria dibattimentale, ha chiesto la condanna a nove mesi di reclusione, nei confronti della titolare dell’azienda Di Natale e di uno degli operatori, che il giorno dell’incidente erano impegnati nelle attività. L’incidente si verificò alcuni anni fa, in contrada Piana del Signore, e l’operaio riportò ferite e diverse fratture. In aula, davanti al giudice Francesca Pulvirenti, il pubblico ministero ha concluso per la responsabilità di entrambi gli imputati.