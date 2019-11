Operaio ferito in un’azienda di ortofrutta a Brucazzi, arriva prescrizione per ex titolari

Gela. Rimase ferito, durante le fasi di scarico di prodotti ortofrutticoli, che venivano commercializzati da un’azienda, con sede in contrada Brucazzi. Un lavoratore, addetto alla guida dei mezzi, riportò diverse conseguenze fisiche, precipitando al suolo mentre operava con un transpallet. Per quei fatti, a processo sono finiti gli ex titolari dell’azienda, poi messa in liquidazione. I reati contestati ai due imputati, Rosario Militello e Denise Domicoli, sono però prescritti, a causa del tempo ormai trascorso. Il giudice Marica Marino ha così disposto l’estinzione dei capi di imputazione, a seguito dell’intervenuta prescrizione. Una richiesta giunta direttamente dall’accusa, sostenuta in aula dal pm Tiziana Di Pietro, che non ha potuto far altro che avanzare l’istanza. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, sono stati sentiti gli ispettori del lavoro, intervenuti il giorno successivo all’incidente.