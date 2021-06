Operaio morto a Manfria nei cantieri della rete idrica, “condanne da confermare”

Gela. Le condanne sono da confermare, anche se la decisione arriverà solo il prossimo ottobre. La procura generale ha concluso per il no ai ricorsi presentati dai legali degli imputati, accusati di omicidio colposo, dopo la morte dell’operaio riesino Gaetano Accardi. Perse la vita in un incidente sul lavoro, verificatosi nel cantiere per la rete idrica, a Manfria. Venne travolto da un escavatore in manovra. Per quei fatti, lo scorso febbraio è arrivata, in primo grado, la condanna per Carmelo Vasta (due anni e due mesi di reclusione), della proprietà di “Divina acquedotti”, l’azienda impegnata nei lavori per conto di un gruppo di residenti della zona. Due anni e un mese di detenzione, invece, sono stati decisi per Rosario Innaco, che manovrava l’escavatore. Le difese, sostenute dagli avvocati Vincenzo Vitello, Marco Ministeri e Angelo Cafà, dopo il deposito delle motivazioni, hanno proposto i ricorsi alla Corte d’appello di Caltanissetta. Non concordano con la linea assunta dal giudice di primo grado, che ha concluso con le due condanne.