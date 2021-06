Operaio morto a Manfria nei cantieri della rete idrica, “condanne da confermare”

Secondo gli investigatori, in quel cantiere non furono rispettate le necessarie misure di sicurezza e inoltre lo stesso Innaco non avrebbe avuto la necessaria formazione per manovrare l’escavatore, che poi si rivelò fatale. L’area di lavoro, sempre in base alle indagini condotte, non sarebbe stata correttamente delimitata. A conclusione del procedimento di primo grado, sono stati riconosciuti ai familiari dell’operaio morto (costituiti parti civili con gli avvocati Maria Francesca Assennato e Carmelo Terranova), non solo il diritto al risarcimento dei danni ma anche provvisionali per un totale di circa 150 mila euro. Anche i legali dei familiari della vittima hanno concluso, chiedendo la conferma di quanto già deciso in primo grado. Le difese dei due imputati sono invece convinte che la drammatica morte dell’operaio sarebbe da ricondurre a ragioni differenti, anche al fatto che si trovasse in un’area di cantiere, dove non operava. Concluderanno ad ottobre, insieme al legale della compagnia assicurativa (che è nel giudizio come responsabile civile).