Operatore ospedale perse un dito dopo incidente, manager a processo: Asp in giudizio

Gela. Un incidente sul lavoro, all’interno delle cucine dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, costò la perdita di un dito ad un dipendente a tempo determinato. Una conseguenza che ha fatto scattare un’indagine. A rispondere di quanto accaduto, è il direttore sanitario della struttura di Caposoprano, Luciano Fiorella. Secondo le contestazioni, non avrebbe garantito il rispetto delle necessarie misure di prevenzione. Il manager è finito a processo, davanti al giudice Ersilia Guzzetta. E’ stato aperto il dibattimento. L’operatore rimasto ferito è parte civile. La costituzione è stata ammessa, così come la chiamata in giudizio dell’Asp, come responsabile civile. Fiorella, difeso dall’avvocato Joseph Donegani, venne sentito anche in fase di indagine.