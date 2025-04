Operatori e mezzi 118 trasferiti nella struttura dell’infettivologico, tanti dubbi sulla decisione

Gela. Il sindaco Di Stefano aveva richiesto rassicurazioni sul mantenimento della sede del 118 nella struttura di via Falcone, a poca distanza da palazzo di giustizia. Sembrava che non dovessero arrivare novità particolari, invece il 118, con operatori e mezzi, è stato collocato in quello che fu il pronto soccorso infettivologico, in ospedale. Ci sono già reazioni poco convinte. I locali dell’infettivologico non sembrano idonei, anzitutto perché piuttosto angusti.