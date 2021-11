Operatori pulizie Asp, Ugl: “Far rispettare la legge”

Gela. “Per gli operatori del servizio di pulizia e di ausiliarato Asp deve far rispettare la normativa in materia”. Dall’Ugl arriva una richiesta inoltrata proprio ad Asp. Gli operatori della ditta esterna “Nuova Idea srl” non ricevono pagamenti regolari né ottengono la piena applicazione dei contratti. Le sigle di settore di Cgil e Uil hanno dichiarato lo stato di agitazione e sono pronti allo sciopero. Per il segretario organizzativo Filippo Crucilla’, Asp deve intervenire per ristabilire “la piena legalità”. Per Ugl, soprattutto in una fase pandemica come quella attuale, lo sciopero non è la soluzione. “L’istituto dello sciopero avrebbe solo penalizzato alcuni lavoratori, poiché interrompere il servizio non sarebbe stato possibile per le ovvie ragioni legate alle procedure sanitarie obbligatorie per legge, in un periodo di piena attività pandemica e nel tempo in cui si paventa una quarta ondata epidemica”, dice Crucilla’.