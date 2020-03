Operatori sanitari in prima linea, “rischiamo contagio nostre famiglie”: Nursind, “requisire alberghi”

Gela. Gli operatori sanitari che da settimane sono in prima linea contro il Coronavirus non possono rischiare di contagiare le famiglie, ritornando quotidianamente nelle loro abitazioni. Il sindacato Nursind chiede che vengano requisite strutture alberghiere per metterle a disposizione di medici, infermieri e di tutti gli operatori impegnati nel contrasto. “Nelle strutture ospedaliere – fanno sapere dal Nursind – c’è la necessità per gli operatori sanitari, medici, infermieri, tecnici e operatori socio-sanitari, di poter fruire di un alloggio per riposare e ristorarsi fra un turno e l’altro, evitando di tornare a casa, dove rischiano di mettere a repentaglio la salute dei propri familiari. Anche in caso di eventuale quarantena o contagio accertato non è pensabile che questi lavoratori tornino a casa con il rischio di trasmettere l’infezione”.