Operatori servizi sanitari e raccolta rifiuti, Caiola (Ugl): “Riconoscere indennità per Covid”

Gela. Fino adesso, non hanno avuto l’attenzione che invece meriterebbero. Ci sono tanti lavoratori in città, probabilmente anche più a rischio di altri per il tipo di mansioni svolte. Il segretario provinciale aggiunto dell’Ugl Igiene ambientale Orazio Caiola ha ufficialmente scritto alle aziende di settori a rischio come la pulizia in ospedale e la raccolta rifiuti, a partire da quella che viene effettuata nelle utenze Covid. Nella missiva, si invitano tutte le aziende interessate a riconoscere un’indennità ulteriore ai propri dipendenti. Caiola richiama “l’indennità per particolari condizioni di lavoro inserita in Gazzetta ufficiale per le attività sanitarie”.