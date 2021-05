Operazioni abusive sul suo conto, cliente vittima phishing: “Banca non è responsabile”

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

La domanda cautelare non è stata accolta, perché dagli approfondimenti effettuati è emerso che il cliente stesso, in violazione dell’obbligo di custodia dei codici dispositivi, li ha incautamente comunicati a terzi. Un passo falso che gli è poi costato l’aver subito accessi abusivi sul suo conto, senza che la banca, secondo il giudice, abbia violato gli obblighi. Fatti simili, soprattutto on line, si moltiplicano e non mancano le vittime neanche in città.