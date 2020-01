Operazioni indebite sui suoi conti bancari, istituto di credito locale deve risarcire imprenditore

Gela. Quelle messe in atto dai funzionari di un istituto di credito locale furono operazioni indebite, sui conti e su un mutuo di un imprenditore. Il giudice, dopo l’azione avviata dal suo legale, gli ha riconosciuto cinquantamila euro. Le anomalie iniziarono ad emergere cinque anni fa, con una serie di prelievi non previsti e con l’applicazione di tassi, che secondo l’imprenditore l’avrebbero danneggiato. L’avvocato Riccardo Lana, che lo rappresenta, si è rivolto ai giudici civili del tribunale. A confermare che quelle appurate erano in effetti operazioni irregolari, è stato un consulente tecnico, nominato in sede di giudizio.