Dopo il maltempo si contano i danni, viabilità a rischio in via Indipendenza

Gela. Il maltempo sembra definitivamente alla spalle ma si contano i danni. A Macchitella sono caduti due alberi e fortunatamente non ci sono state conseguenze, così come due pali dell’energia elettrica in via Juvara a Settefarine.

Questa mattina rami di alberi, foglie, rifiuti ed altro materiale trascinato dal vento ha costretto gli operatori della Tekra a rimuovere i detriti dalle strade (non dappertutto).