Coppa Italia, debutto per il Gela FC col Palagonia: il Gela in attesa

Gela. Ultima settimana di preparazione prima del via alla stagione agonistica. Il Gela FC di Francesco Evola, che ha rilevato il titolo del Caltagirone, è stato inserito nel girone D di Promozione, con 15 squadre. La Lega Nazionale Dilettanti Sicilia ha deciso di non inserire altre squadre allargando i ripescaggi e preferendo chiudere con quattro gironi a 15 squadre anziché sedici. I gialloneri sono stati inseriti nel girone ragusano-siracusano-catanese insieme a Calcio Club Vittoria 2020, Armerina, Scicli, Canicattini, Comiso, Don Bosco 2000, Priolo Gargallo, Floridia, Frigintini, Mazzarrone, Megara 1908, Modica Calcio, Ragusa e Sporting Eubea.

Evola può contare su un mix di calciatori esperti e tanti giovani, molti dei quali già in rosa lo scorso anno nello stesso Caltagirone. La squadra si allena al Mattei. L’esordio avverrà domenica 6 settembre alle 15,30 per il primo turno della Coppa Italia Promozione. Avversario il Palagonia. Il ritorno domenica 12 settembre alla stessa ora.