Palma di Montechiaro, scoppia una bombola: muore una bimba di tre anni

Palma di Montechiaro. Ravanusa e Campobello di Licata erano ancora in lutto ma un’altra tragedia si è abbattuta su un comune agrigentino. Una bambina di circa tre anni è morta carbonizzata questa sera durante un incendio provocato dallo scoppio di una bombola. La terribile notizia arriva da Palma di Montechiaro. Un incendio ha avvolto un appartamento in via San Giuseppe. I genitori sono riusciti a fuggire ma non sono riusciti a salvare la loro figlioletta che è rimasta avvolta tra le fiamme. I vigili del fuoco ed i carabinieri sono intervenuti prontamente ed inizialmente la bambina era dispersa. Pochi minuti fa la tragica scoperta.