“Opposizione assente? Non ci interessa il populismo”, Irti: “Amministrazione ha difficoltà”

Gela. Un’amministrazione comunale sotto osservazione da parte della minoranza consiliare. L’opposizione riprende l’azione istituzionale. Tra le fila dei consiglieri che non si rivedono nella giunta Di Stefano, nessun ci sta ad accettare un giudizio di eccessiva subalternità al sindaco e alla sua maggioranza. “L’opposizione c’è, non è assente – dice il cuffariano Armando Irti – è inutile, in questa fase così delicata, attaccare a testa bassa o fare populismo. Noi guardiamo alla città e a dare un sostegno ai cittadini. Lo abbiamo fatto, come Dc, con il contributo finanziario destinato ai Comuni in dissesto ma anche con lo “sblocca royalties”. Arrivare ad un bilancio è essenziale. Non ci interessa l’opposizione strumentale e fine a sé stessa. Siamo convinti che le royalties debbano servire al risanamento ambientale ma è anche vero che in un momento emergenziale è giusto dare risorse per lo strumento finanziario. Questa soluzione autorizzata dall’Ars è solo provvisoria”. Sul finire della scorsa settimana, tra le fila del centrodestra, il leghista Emanuele Alabiso ha tagliato corto, parlando di “un’opposizione che non c’è”. Irti non intende controbattere, così come altri esponenti di minoranza. Guarda invece al momento attraversato dalla città.