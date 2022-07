Opposizione contro Greco, “accuse gravi per coprire mala gestione”: slittano Pef e Tari

Gela. La seduta di consiglio comunale si è aperta con l’opposizione che ha voluto dimostrare, pubblicamente, tutta la contrarietà rispetto alle parole del sindaco Lucio Greco. Il primo cittadino, come abbiamo riportato, ha parlato proprio di un’opposizione che, anche sulla scorta di quanto accaduto ieri in aula, mantiene una condotta “ostruzionistica e distruttiva”. A Greco, non piace per nulla la strategia di lasciare i lavori d’aula, che l’opposizione ha messo in atto, chiaramente per far emergere i numeri di una maggioranza, che allo stato non ci sono. Il capogruppo leghista Emanuele Alabiso ha subito preso la parola. “Sono affermazioni gravi e invito il sindaco a venire in aula – ha detto – nessuno si presenta in consiglio per il gettone, che possiamo anche donare in beneficenza. Non abbiamo problemi. Invito il sindaco a verificare i verbali delle sedute e a prendere contezza di chi effettivamente partecipa alle sedute e poi esce. Vediamo se sono i consiglieri di opposizione oppure quelli della sua stessa maggioranza”. Per l’opposizione, l’affondo di Greco è da ritenersi solo finalizzato a distogliere l’attenzione dalla “mala gestione della sua amministrazione”.