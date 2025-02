Opposizione in consiglio ma percorso va verso il centrosinistra: Iv valuta scelte per le provinciali

Gela. Non solo i passaggi amministrativi prioritari, che vengono monitorati anche dall’opposizione. Pure le elezioni provinciali di secondo livello, già ieri al centro di una prima analisi strategica condotta dal sindaco e dai suoi alleati, iniziano a tenere banco tra le fila di chi non si rivede nell’amministrazione del “modello Gela”. Sicuramente, un ruolo piuttosto di confine, in questo periodo, ce l’hanno i renziani di Italia Viva. In città, sono stati tra i più convinti sostenitori della candidatura a sindaco dell’ingegnere Grazia Cosentino e in aula consiliare, con Alberto Zappietro, siedono all’opposizione. A livello nazionale, però, le cose sono completamente diverse. Renzi ha ormai individuato il centrosinistra come area di richiamo e di fatto sta costruendo insieme a quelle forze. A questo punto, gli esponenti Iv, sul territorio, iniziano riflessioni maggiori su come agire strategicamente. Il primo passo, dopo le amministrative dello scorso anno, sarà quello di fine aprile, con le provinciali di secondo livello. In settimana, dirigenti ed esponenti cittadini del partito ne discuteranno.