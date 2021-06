Opposizione in prefettura, “Greco chiarisca sue denunce, clima è antidemocratico”

“Queste dichiarazioni, che vanno approfondite, esaminate e scrupolosamente accertate, hanno determinato una situazione di sospetto che non può più essere tollerata. La città ha diritto di sapere cosa sta accadendo e chi siano i colpevoli di questi ricatti perché l’omissione, la non verifica di tali dinamiche, alimenta il sospetto e condiziona antidemocraticamente, com’è conseguenziale che sia, la politica locale, sia essa di maggioranza che di minoranza. Non possono esternarsi simili dichiarazioni a seguito di ogni scelta politica che non si sposi con i desiderata del sindaco – scrivono i consiglieri nella missiva indirizzata al prefetto – non si può uscire con leggerezza e facilità l’asso dell’ombra che mina l’ordine pubblico democraticamente costituito; tale condotta demolisce il libero e democratico confronto ed ogni principio costituzionale di libertà ed indipendenza di opinione ed istituzionale. E non si possono nemmeno sottovalutare i fatti, a metà, denunciati dal primo cittadino che, parimenti, rappresentano un attentato all’ordine pubblico”. Il clima è sempre più teso e per i consiglieri anche il prefetto deve prenderne atto, avviando accertamenti. L’obiettivo è “ripristinare il sereno ordine pubblico politico e sociale adottando ogni provvedimento utile a porre fine a simili esiti antidemocratici”.