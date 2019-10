Opposizione sfida Greco, “chi mente alla città deve lasciare la carica rivestita”

Gela. “Un sindaco che mente alla città deve cessare dalla carica rivestita”. Il fuoco delle scontro in atto è ancora molto alto. L’opposizione, compatta, si schiera contro il sindaco Lucio Greco, richiamando le ultime tappe della sua azione in municipio. Dalle nomine al caso Ghelas, il drappello di opposizione carica a testa bassa. “Non esistono una moralità pubblica e una moralità privata. La moralità e’ una sola e vale per tutte le manifestazioni della vita. Chi approfitta della politica per guadagnare poltrone o promettere poltrone non è un politico, ma un mercenario della politica – dicono i consiglieri di centrodestra, la grillina Virginia Farruggia e l’indipendente Paola Giudice – durante il monotematico su Ghelas, il sindaco, privo di soluzioni, ha annunciato il coinvolgimento di Eni, ma l’azienda ha smentito. Dice bugie non solo al consiglio comunale, ai sindacati, ai lavoratori presenti in aula, ma all’intera città. Quindi, tutte le volte che non avrà soluzioni continuerà a mentire, attaccando l’opposizione, attribuendole responsabilità che non le appartengono, accusandola di mettere in atto azioni che non permettono il raggiungimento dell’interesse della città”.