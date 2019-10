“Opposizione vuole solo delegittimare sindaco”, Morselli: “Non ci interessa arroganza delle loro parole”

“Il clima è assolutamente sereno – aggiunge invece il consigliere – rimaniamo concentrati, a sostegno dell’azione del sindaco e della giunta, consapevoli che la nostra azione non si misurerà mai con l’arroganza delle parole. Le sfide che ci attendono sono tantissime e complesse e non può esserci spazio per opere di disturbo o per un confronto poco credibile, come quello in cui vorrebbero trascinarci i consiglieri di opposizione”. In una fase delicata, i supporter politici dell’avvocato Greco alzano la guardia, attendendo che incastri gli ultimi pezzi.