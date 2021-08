Ordigno esplosivo scoperto in uno stabile, al riesame il ventinovenne arrestato

Gela. L’ordigno esplosivo è stato scoperto dai poliziotti del commissariato e da quelli della mobile, durante i recenti controlli, effettuati in città e durati tre giorni. Nel corso di una perquisizione, è stato individuato proprio l’ordigno, con circa un chilo di materiale esplosivo. L’arresto è scattato per il ventinovenne Rocco Grillo, attualmente detenuto. Il ritrovamento è stato effettuato nello stabile, dove il giovane risiede. Il gip ha convalidato l’arresto. La difesa, sostenuta dall’avvocato Marina Di Dio, ha deciso di rivolgersi ai giudici del riesame di Caltanissetta. Già al termine dell’interrogatorio, nonostante Grillo si sia avvalso della facoltà di non rispondere, il legale aveva avanzato la richiesta per una misura diversa dalla detenzione.