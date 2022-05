Ordinanza ignorata e valichi senza controllo, ecco cosa ha compromesso la gara di ciclismo

Gela. Transenne spostate e danneggiate. Volontari del servizio di protezione civile assenti, o quasi, e auto in sosta selvaggia. Sarebbero queste le reali motivazioni che hanno indotto il direttore del “Primo trofeo città di Gela” ad annullare, questa mattina, la gara di ciclismo voluta dall’associazione sportiva dilettantistica “Equipe Sicilia Multicar”, presieduta da Carmelo Cilia. A farne le spese gli involontari 48 giovani ciclisti, tra “Juniores” e “Allievi”, giunti in città per l’occasione e tornati a casa senza nemmeno sudare. “Non avevamo a disposizione tutto il personale necessario a garantire il controllo ai valichi – commenta Enzo Caruso – Purtroppo le associazioni del servizio di protezione civile contattate non hanno rispettato gli impegni, pare – aggiunge l’organizzatore – per cause legate ad un improvviso contagio da covid-19. Di certo, in città, è utopistico organizzare un evento di questa portata. La municipale ha fatto del proprio meglio per rimuovere le autovetture parcheggiate lungo il tracciato, nonostante l’ordinanza di divieto. Molte transenne sono state rimosse e danneggiate. Per noi è una sconfitta”.