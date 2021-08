“Ordinanza su tende e falò violata”, imprenditore denuncia: “Dov’erano i controlli?”

Gela. I controlli ci sono stati ma non sono serviti ad arginare del tutto falò e tende ferragostane, che sulla carta non dovevano proprio esserci. Fino a ieri sera, il sindaco Lucio Greco è stato in contatto con le forze dell’ordine e con il personale impegnato nei controlli. C’è però chi ha infranto l’ordinanza che vietava assembramenti, in ottica anti-Covid. Violazioni che secondo un imprenditore del settore, confermerebbero che i controlli sono troppo spesso blandi. Ha affidato la sua valutazione ad una lettera pubblica, dopo aver subito il sequestro di ombrelloni e lettini nel suo stabilimento balneare, sul lungomare Federico II di Svevia. “La notte di ferragosto è famosa per la tipica dormita in tenda con faló in riva al mare, ma purtroppo per tanti giovani quest’anno l’ordinanza sindacale e regionale ha vietato di fare sosta e falò durante la notte di Ferragosto. Secondo voi – scrive il titolare dello Sport Center – qualcuno ha rispettato queste ordinanze? Assolutamente no. Sia il lungomare, proprio a ridosso degli uffici della capitaneria di porto, sia il litorale di Manfria, sono stati invasi da tende accompagnate da faló. Ora, mi chiedo dov’era la capitaneria?”.