Ordine provinciale medici, nel consiglio direttivo Alario e Caci

“Una squadra competente, frutto della continuità del lavoro svolto in favore dei medici della Provincia di Caltanissetta, che avrà l’onere e l’onore di guidare l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della nostra provincia nel quadriennio 2025-2028. Sento il dovere di ringraziare tutti i colleghi che hanno partecipato a queste elezioni provenendo da tutto il territorio provinciale – ha sottolineato il Presidente dell’OMCeO nisseno D’Ippolito, che si appresta ad iniziare il suo quarto mandato- ciò dimostra il grande senso di appartenenza alla professione e di responsabilità della nostra categoria. Il risultato di queste elezioni – aggiunge- è importante come segnale di unità della classe medica, espressa dagli iscritti attraverso il voto alla lista inclusiva di tutte le componenti mediche. Una lista che si è proposta nel segno della continuità e della coesione per potere proseguire il virtuoso percorso svolto dall’attuale Consiglio Direttivo, che ringrazio in toto, con un pensiero rivolto anche ai colleghi che per motivi personali o professionali non potranno più farne parte per il prossimo quadriennio”.

Per l’occasione è stato anche ricordato Elio Virone, pneumologo e specialista in anestesia e rianimazione scomparso qualche giorno fa, lo stesso poche ore prima si era recato alle urne presso la sede dell’OMCeO nisseno per votare, rappresentando il suo grande senso di appartenenza all’Ordine. La nuova squadra dunque si insedierà nei prossimi mesi, ma intanto si pensa al futuro basando l’azione dell’Ordine Provinciale su dei capisaldi fondamentali come la formazione, con un continuo ascolto e supporto delle diverse esigenze, verranno sviluppati ad esempio dei corsi monotematici rivolti in particolare ai giovani per discutere di etica e deontologia e di comunicazione tra medico e paziente e ancora un aggiornamento professionale mirato e competente che abbracci tutte le specializzazioni mediche. Si guarderà inoltre all’inserimento e salvaguardia professionale dei giovani medici e si continuerà a promuovere un rapporto di collaborazione con tutte le Istituzioni ed in particolare con la Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale, con la quale è già stato avviato un percorso propositivo e di dialogo per continuare a portare avanti progetti volti ad uno sviluppo strategico del territorio. Un lavoro sinergico, così come lo definisce il Presidente provinciale dell’OMCeO, “per un miglioramento di quella che può essere la qualità e la quantità dei servizi che il nostro territorio può erogare ai cittadini bisognosi di cure, puntualizzando e ponendo il nostro obiettivo principale- prosegue D’Ippolito- in una implementazione di quella che è la medicina territoriale per far sì che l’ospedale continui a rappresentare il luogo di cura soprattutto per i casi acuti”.