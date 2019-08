Ore decisive per il futuro del calcio a Gela: Melfa, Alabiso e Spadaro in nuovo gruppo

Gela. Giovedì 8 agosto il comitato direttivo della Lnd svelerà i due gironi di Eccellenza ed i quattro giorni di Promozione. A Gela regna ancora una molta incertezza seppur si lavori sotto traccia. Il Comune ha chiesto l’Eccellenza ma i rumors danno più fattibile l’assegnazione del campionato di Promozione, così come accaduto all’Akragas l’anno scorso dopo la retrocessione dalla Serie C e la mancata iscrizione in D.

Eppure i posti vacanti in Eccellenza ci sono. Tre dei quattro sono stati assegnati, ovvero Akragas, Enna e Carlentini. Rimane un posto vuoto. Poi c’è da monitorare la posizione dello Scordia, il cui titolo era stato trasferito alla società Aci Galatea. La Figc ha però rigettato il trasferimento di titolo e cambio di denominazione ed oggi lo Scordia si trova senza società e con un contenzioso per lo stadio che appare complicato. Situazione complicata a Mazara, dove è in atto una crisi societaria, mentre l’Alcamo sembra aver risolto tutti i suoi problemi.

Nelle prossime ore un altro gruppo dovrebbe uscire allo scoperto. Ne fa parte Maurizio Melfa, già main sponsor della squadra di basket e sempre sensibile allo sport ed eventi sociali, Emanuele Alabiso dell’Amatori Gela, Salvatore Spadaro del Real Gela con il coinvolgimento dell’ex bomber del Gela Maurizio Nassi. I dialoghi sono in atto da giorni e tra oggi e domani potrebbero anche formalizzare la proposta.