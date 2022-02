Turco è ritornato a casa, la famiglia aveva lanciato l’allarme dopo l’allontanamento

Gela. È rientrato nella propria abitazione Gianfranco Turco, il quarantasettenne che per quarantotto ore si era allontanato, forse perché in stato confusionale. La famiglia era molto preoccupata e ha lanciato l’allarme. La moglie aveva sporto denuncia davanti ai poliziotti del commissariato. Turco non si trovava più ma nella serata di ieri è ritornato nell’abitazione di famiglia di via Osorno. La moglie e la figlia, che vivono insieme a lui, temevano che potesse trovarsi in una situazione di difficoltà. Turco, che è sottoposto agli obblighi della sorveglianza speciale, a causa di precedenti penali, doveva anche recarsi in commissariato, per la firma.