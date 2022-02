Ore di paura per l’allontanamento di un 47enne, la moglie si è rivolta alla polizia

Gela. Da ieri, non dà più notizie di sé. Gianfranco Turco, un quarantasettenne, si sarebbe allontanato, forse perché in stato confusionale. La famiglia è molto preoccupata. La moglie ha sporto denuncia davanti ai poliziotti del commissariato. Turco avrebbe lasciato la sua abitazione, di via Osorno, senza fare ritorno. La moglie, rincasata ieri sera, dopo il lavoro, non l’ha trovato. Anche nella giornata di oggi l’uomo non avrebbe fatto sapere nulla. La consorte ha comunicato ai poliziotti di averlo visto, l’ultima volta, ieri mattina. Da allora, sembra abbia fatto perdere le tracce. La moglie e la figlia, che vivono insieme a lui, temono che possa trovarsi in una situazione di difficoltà. Turco, che è sottoposto agli obblighi della sorveglianza speciale, a causa di precedenti penali, dovrebbe anche recarsi in commissariato, per la firma.