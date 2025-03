Ore e prestazioni in più per le dipendenti, due esercenti condannati per estorsione

Gela. Per la procura, pretesero ore di lavoro ulteriori e prestazioni aggiuntive, senza rispettare i contratti. Chi non accettava, poteva andarsene, rinunciando all’impiego. Due esercenti di nazionalità cinese, con attività avviate in città, sono stati condannati a quattro anni di reclusione. L’accusa è di estorsione. I fatti si svilupparono, sul piano investigativo, seguendo gli elementi indicati da ex commesse, che lavorarono per conto dei due imputati. Presentarono denunce, sottolineando di aver dovuto sottostare a condizioni non in linea con la normativa e con la dignità. Una ricostruzione che il pm Sonia Tramontana ha confermato nel corso della sua requisitoria, fino a indicare condanne a sei anni di detenzione. Le ex dipendenti che segnalarono si sono costituite parti civili, con i legali Tommaso Vespo, Joseph Donegani, Emanuele Maganuco, Ivan Bellanti e Floriana Cacioppo. Hanno concluso per la colpevolezza degli esercenti. Le lavoratrici hanno confermato durante i rispettivi esami testimoniali.