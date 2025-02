“Ore supplementari dei lavoratori senza le retribuzioni previste”, sciopero nel punto vendita “Paghi Poco”

Gela. Ore di lavoro supplementari non retribuite con le maggiorazioni previste dai contratti. Le organizzazioni sindacali di Filcams-Cgil e Uiltucs hanno proclamato lo sciopero, per domani, dei lavoratori del gruppo “Paghi poco”, nel punto vendita di via Mozart. Era già stato indetto lo stato di agitazione. Si terrà un sit in. “Esprimiamo forte preoccupazione per l’atteggiamento assunto dall’azienda nelle comunicazioni del 31.01.2025 e del 07.02.2025. In tali comunicazioni si evidenzia un’inaccettabile indifferenza rispetto alla questione degli orari settimanali, con il persistente rifiuto di adeguarli a quanto previsto dal Ccnl. L’azienda, infatti, continua a fare riferimento a un accordo aziendale ormai scaduto e illegittimo, ignorando le ripetute richieste di conformità avanzate dalle scriventi mediante interlocuzioni, riunioni e comunicazioni formali. Ad oggi, nonostante lo stato di agitazione in corso, i lavoratori e le lavoratrici sono costretti a svolgere ore supplementari e straordinarie senza il riconoscimento della dovuta maggiorazione, basandosi su un accordo non più valido e non conforme alla normativa vigente”, spiegano in una missiva i segretari Corallo e Mertoli.