Organico ancora a Brucazzi “in via eccezionale”: alla Cuc atti gara impianto mobile

Smaltire per intero almeno ottocento tonnellate mensili (questi sono gli attuali numeri della frazione organica prodotta in città) sta diventando molto complesso e la presenza dei rifiuti in strada è sintomo delle difficoltà. Un supporto ulteriore arriverà dalla piattaforma di Timpazzo. La società in house “Impianti Srr” sta completando l’iter per l’affidamento dei lavori di un impianto mobile, che potrà trattare l’umido. “Gli atti di gara sono stati trasmessi alla Cuc – spiega l’amministratore Giovanna Picone – abbiamo già effettuato la fase di preselezione e definito il capitolato. La Cuc sceglierà il contraente, che poi si occuperà dei lavori. Abbiamo tutte le infrastrutture necessarie e quindi non saranno attività che richiederanno troppo tempo. La Regione ci ha chiesto di dare un supporto e lo stiamo facendo. Lavoriamo di comune accordo”. L’impianto mobile potrebbe rappresentare un’ulteriore via di fuga per lo smaltimento della frazione organica, contribuendo ad evitare che la filiera locale dei rifiuti possa intasarsi, con conseguenze ulteriori. “Stiamo andando avanti in maniera efficiente – aggiunge l’ingegnere Picone – bisogna sempre ricordare che Timpazzo e l’impiantistica locale sono comunque sistemi regionali e non di pertinenza dei singoli Comuni. E’ chiaro che la priorità spetta al territorio, ma dobbiamo essere sempre pronti davanti a nuove richieste. Io seguo delle disposizioni che arrivano dalla Regione e siamo sempre a disposizione”. Da alcuni mesi, nella piattaforma di Timpazzo conferiscono diversi Comuni della provincia di Catania e a breve potrebbero arrivare i mezzi di Enna, dato che per un certo periodo la discarica di riferimento di quel territorio verrà fermata, per interventi di tipo tecnico.