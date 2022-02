Organico ridotto in tribunale, applicazione temporanea per un nuovo giudice

Da subito, ha supportato il presidente della sezione penale, Miriam D’Amore, nella composizione del collegio giudicante. Tripi ha svolto attività in diversi tribunali siciliani e da ultimo in quello dei minori di Caltanissetta. Il suo arrivo, provvisorio, è stato disposto anche a seguito della temporanea assenza, per maternità, del giudice Marica Marino. Gli interventi da mettere in campo, da parte delle istituzioni competenti, però, devono essere assai più consistenti, in un territorio per molti aspetti ancora di frontiera, che non può permettersi un tribunale con personale ai minimi.