Orizzonte fa il colpo anche nel tennis tavolo, ottimi risultati a Marsala

Gela. Il campionato nazionale Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici ) di tennis tavolo, svoltosi a Marsala il 4 e 5 settembre ha premiato gli atleti dell’Orizzonte Gela con due prestigiose medaglie: argento nella categoria C21 per Armando Sciascia e bronzo Mario Pizzardi. Nella categoria promozionale gli atleti Nuccio Samà ed Emanuele Barone hanno disputato sia il singolo che la coppia. Nel singolo Samà ha raggiunto i quarti di finale mentre Emanuele Barone pur disputando degli incontri al di sopra delle aspettative non è riuscito a passare il girone di qualificazione, nel doppio dopo una combattuta partita non sono riusciti a qualificarsi. Nuccio Samà è un veterano dell’Orizzonte “Sono cresciuto insieme a Natale” ha dichiarato ai nostri microfoni, si è cimentato negli anni in diversi sport ed ha guadagnato il titolo di campione mondiale nel nuoto a Shangai nel 2007. Ottima la prestazione di Antonio Caci nella casse C21 che ha messo in serie difficoltà atleti che poi hanno disputato la semifinale. Antonio proviene da Busto Arstizio, venuto a Gela per le ferie, si è allenato con gli atleti dell’Orizzonte, un’esperienza che lo ha profondamente coinvolto e lo ha convinto, con il supporto dei genitori, a rinviare il rientro nella sua città per partecipare alla trasferta di Marsala.