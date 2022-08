Orlando: “Federico con Cuffaro? E’ una scelta personale, non è una decisione di Db”

Gela. “Siamo rimasti spiazzati anche noi”. L’avvocato Michele Orlando, commissario locale di DiventeràBellissima, è tra quelli che hanno sostenuto la candidatura di Pino Federico nella lista di Fratelli d’Italia, rifacendosi all’accordo stretto tra il partito del presidente Nello Musumeci e i meloniani. Per l’ex parlamentare Ars, però, non c’è stato spazio. I vertici di FdI hanno dato il via libera alla corsa del coordinatore cittadino del partito Salvatore Scuvera, mentre Federico ha accettato l’accordo con i cuffariani della Nuova Dc e sarà a sua volta ai nastri di partenza. “Tre giorni fa – spiega Orlando – ci siamo riuniti e Federico attendeva risposte da Fratelli d’Italia. Certo, si capiva che tutto questo tempo trascorso non gli faceva piacere. Con DiventeràBellissima Federico aveva un accordo chiaro, che prevedeva la candidatura alle regionali. Probabilmente, le forze maggiori della politica non hanno permesso di arrivare all’inserimento nella lista di Fratelli d’Italia. Il passaggio nella lista della Nuova Dc? Questa è una scelta personale che ha fatto Federico. Come DiventeràBellissima non abbiamo dato alcuna indicazione. Probabilmente, si è sentito libero dopo il no di Fratelli d’Italia”.