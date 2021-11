Orlando “Intensificati i controlli sul reddito di cittadinanza”

ROMA (ITALPRESS) – “Desidero esprimere il mio apprezzamento per la vasta operazione posta in essere, proprio oggi, dall’Arma dei Carabinieri nella regione del Mezzogiorno, di contrasto a chi in maniera illegale percepiva questo strumento di contrasto alla povertà, il reddito di cittadinanza, non avendo i requisiti”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, rispondendo al Question Time alla Camera.”Durante il periodo dell’emergenza sanitaria è innegabile che il reddito di cittadinanza abbia funzionato come rete di protezione sociale per un’ampia categoria di soggetti – ha aggiunto -, tuttavia emergono alcune criticità importanti, il governo ha avviato una riflessione volta a rendere l’impianto originario della misura al fine di apporre alcune necessari correttivi all’istituto senza alterarne la natura e la finalità, ma rafforzandone l’efficacia come misura di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale”. Orlando ha ricordato che “è stato intensificato in modo significativo il sistema dei controlli”.(ITALPRESS).