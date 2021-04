Orlando, “nessuna esclusione può esserci dialogo con centrodestra che è in maggioranza”

Gela. Nessun “matrimonio per pochi intimi”, ma l’avvio di un percorso politico tracciato dal centrodestra cittadino. Il commissario locale di DiventeràBellissima Michele Orlando si rivolge al consigliere comunale indipendente Vincenzo Cascino (ex esponente del gruppo che si rifà al presidente della Regione Nello Musumeci), che commentando il vertice del centrodestra convocato la scorsa settimana ha contestato il fatto che buona parte dell’area politica locale sia stata esclusa, perché nella maggioranza del sindaco Lucio Greco. Per Cascino, non si è trattato di un tavolo del centrodestra ma di un incontro di opposizione all’amministrazione comunale. “La riunione di qualche giorno fa alla quale è stata invitata DiventeràBellissima in quanto partito di centrodestra, anche se non presente in consiglio comunale, ha dato un senso proprio alla volontà di compattare quest’area politica con tutti i partiti che costituiscono la coalizione istituzionale al governo della Regione. Così si presenta anche in vista delle future elezioni regionali. La riunione è servita a dare avvio ad una consulta di tutti i partiti del centrodestra come affermazione della coalizione al fine di una unità di intenti sulle problematiche progettuali di Gela e per dare forza alle iniziative, specie quelle che devono essere condivise dal governo regionale, ma che necessitano dell’istruttoria comunale. Quindi – dice Orlando – sostenere, come fa Cascino, che si sia trattato di una riunione dell’opposizione in funzione anti-Greco è miope da un punto di vista politico, perché DiventeràBellissima non ha presenza in consiglio comunale, ma si è sempre annunciata disponibile a contribuire a tutte le iniziative in favore della città. Anzi, approfitto dell’occasione per far riflettere che l’opposizione ha avuto il tatto politico di invitarci ad una riunione che non ha stabilito o reiterato un nuovo fronte anti-Greco, pseudo elettorale, ma uno strumento per offrire progetti e proposte per la città”.