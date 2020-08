Orlando, “opportunismo? Cascino ha scelto di stare in maggioranza ad ogni costo”

Gela. “La valutazione fornita dal consigliere comunale Vincenzo Cascino la considero infelice e offensiva”. Il commissario cittadino di DiventeràBellissima Michele Orlando respinge l’ipotesi che tra gli attuali sostenitori del presidente della Regione Nello Musumeci (adesso si è aggiunto anche l’ex sindaco Domenico Messinese) possano esserci “opportunisti” politici, così come invece spiegato da Cascino, esponente della prima ora dell’area del governatore siciliano ma che da tempo ha preso le distanze dal gruppo locale. All’assise civica, il consigliere è indipendente e non ha costituito il gruppo di DiventeràBellissima. “Il significato letterale di opportunismo rimanda alla condotta di chi nella vita privata o pubblica, o nell’azione politica, ritenga conveniente rinunciare a principi o ideali e scendere spregiudicatamente a compromessi per tornaconto o comunque per trarre il massimo vantaggio dalle condizioni e dalle opportunità del momento, così come recita la Treccani – dice Orlando – e se si aggiunge che lo stesso Cascino fa riferimento alla propria delusione sul fatto che certi soggetti che hanno aderito a DiventeràBellissima non appartengano alla storia politica del presidente Musumeci, allora non possono che essere forniti alcuni chiarimenti, rivolti anche allo stesso Cascino”. Secondo il commissario cittadino del gruppo di Musumeci, le adesioni attuali al movimento sono tutte da legare a scelte politiche, ponderate. “Io stesso non appartengo alla storia politica di Musumeci ed avere aderito al suo partito da meno di un anno la considero una valutazione politica dettata dall’attualità del momento, che ha fatto convergere intorno al presidente esperienze politiche che storicamente non sono state antitetiche. E’ stato votato e ha accolto nel proprio movimento tanti siciliani – aggiunge – che da tempo ormai vedono in lui e nei suoi storici amici, l’unità e un patrimonio di idee e di visione politica comuni ad una destra moderna e ad un centro, senza sbandamenti verso una destra scomposta o una sinistra sfasciata. Proprio in città, di opportunismo non si può parlare, perché DiventeràBellissima non ha alcuna chiave di potere dentro l’amministrazione. E’ risaputo come a livello regionale Musumeci non sia un santo, pronto a spalancare la porta a chi bussa per chiedere”.