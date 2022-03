Orlando: “Su temi come tangenziale e Ccr prevale il bene della città, senza differenze”

Gela. Ieri sera, sulle varianti per la tangenziale e per il progetto del nuovo Centro comunale di raccolta, la maggioranza ha potuto contare anche su voti favorevoli, giunti dai banchi dell’opposizione. Il dem Gaetano Orlando ha detto sì ad entrambe le proposte. Un posizionamento arrivato poche ore dopo che il segretario cittadino del Pd, Guido Siragusa, ha lanciato un appello per un “fronte comune”, da concentrare su temi essenziali come il polo industriale e il comparto agricolo. Il segretario si è detto disponibile ad un tavolo, anche con il sindaco Greco, pur mantenendo le differenze politiche. “La città aspetta da decenni la tangenziale – dice Orlando – è un progetto che avrà ricadute occupazionali e più in generale economiche. Era doveroso dire sì e consentire la prosecuzione del percorso burocratico. Lo stesso discorso vale per la variante relativa al nuovo Centro comunale di raccolta. Come Pd abbiamo seguito il tema e anche in questo caso ho voluto esprimere la posizione favorevole del partito”. Fu l’allora assessore dem Grazia Robilatte, insieme ai tecnici comunali, a predisporre il progetto e ad ottenere dalla Regione il sì al finanziamento. “Su temi come questi – aggiunge Orlando – non possono esserci differenze tra maggioranza e opposizione. La precedenza va al bene della città”.