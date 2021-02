Oro e denaro rubati in un’abitazione del centro storico, due condanne

Anche su quanto riferito dalla giovane che li individuò sono stati sollevati non pochi dubbi. Le difese non l’hanno mai ritenuta credibile e non è stato possibile rintracciarla per sentirla in aula. La donna derubata e la famiglia si sono costituiti parti civili nel giudizio, con gli avvocati Carmelo Tuccio e Giuseppe Ferrara, che hanno ribadito la linea del pm, sostenendo la piena colpevolezza degli imputati. Le difese impugneranno le condanne in appello.