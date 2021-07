Orto Pasqualello, confronto con il ministero per la riqualificazione dell’area

Gela. L’incontro si terrà nei prossimi giorni e potrebbe aprire a sviluppi per interventi in un’area, da sempre al centro di tanti tentativi andati a vuoto, quella dell’Orto Pasqualello. Arrivare al finanziamento per la riqualificazione complessiva, attraverso il sistema di “Patto per il Sud”, appare decisamente complesso, anche perché i tempi non sembrano favorire un procedimento, ripreso dopo lunghi stop. L’amministrazione comunale, però, vorrebbe sfruttare fondi che verranno messi a disposizione dal Ministero della transizione ecologica. Se ne parlerà proprio nel corso di un confronto che è atteso nei prossimi giorni. Somme che serviranno ad interventi per ripristinare un polmone verde, da troppo tempo ai margini. L’asse con il Ministero della transizione ecologica, quindi, potrebbe proseguire, anche su questo progetto, che seguirebbe il dossier sulle ex discariche industriali, presenti sul territorio, che nell’arco dell’ultimo anno è stato spesso affrontato in tavoli tecnici, con lo sblocco dei fondi per la messa in sicurezza dei siti Cipolla e Marabusca.