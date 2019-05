Morto Riccardo Giordano, il noto oculista ha lottato fino all’ultimo momento

Gela. Non ce l’ha fatta il medico sessantunenne Riccardo Giordano. E’ spirato nelle scorse ore, probabilmente a causa di una serie di complicanze, legate ai problemi di salute contro i quali lottava da tempo. Professionista molto conosciuto in città, è morto in ospedale, circondato dai suoi cari che non l’hanno mai lasciato da solo.