Ortopedia al collasso, lunghe attese per anziani pazienti: in astanteria da giorni

Gela. Ci sono anche ultraottantenni con gravi fratture, costretti ad attendere in astanteria, prima di accedere al reparto di ortopedia dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, che ormai sembra al collasso. Per arrivare all’intervento chirurgico i tempi possono anche essere “biblici”, come accaduto nel caso della cinquantenne Vincenzina Baio, operata solo ieri dopo undici giorni e transitata da quattro diversi ospedali. Chi attende il trasferimento in reparto, anche se in condizioni comunque gravi, è costretto ad essere monitorato in un unico stanzone di astanteria, ambosessi. Dalla direzione del nosocomio, parlano di “criticità” ma di “un’assistenza comunque garantita”. In realtà, anche per le medicazioni di routine, c’è chi deve fare la staffetta tra casa e ospedale, come capitato ad una donna di Pavia, costretta per tre giorni a recarsi al “Vittorio Emanuele” per una frattura scomposta della falange dell’alluce sinistro.