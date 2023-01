Ortopedia in emergenza, medico costretto a fermarsi dopo l’aggressione di ieri

Gela. Sarà costretto a più giorni di assenza, a causa di quanto accaduto ieri sera. Personale del 118 e il medico presente nell’ambulanza sono stati aggrediti, pare da almeno un giovane arrivato fino al “Vittorio Emanuele” per farsi “giustizia” personale ai danni dell’uomo che era stato soccorso dai sanitari. Una vicenda direttamente collegata all’aggressione verificatasi in centro storico. Anche il medico presente è rimasto ferito e dovrà stare lontano dal reparto di ortopedia, dove è in servizio, almeno per un certo periodo.