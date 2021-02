Osaka batte Brady in finale e vince l’Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Naomi Osaka vince l’Australian Open femminile. La 23enne giapponese, numero 3 del mondo e del seeding, si è imposta nella finale della Rod Laver Arena per 6-4 6-3 sulla statunitense Jennifer Brady, 22esima testa di serie. Per la Osaka si tratta del secondo successo sul cemento di Melbourne dopo quello ottenuto due anni fa e del quarto Slam in carriera considerando anche le due vittorie agli Us Open nel 2018 e nel 2020. Nel tabellone maschile, il vincitore verrà fuori dalla sfida tra Djokovic e Medvedev.(ITALPRESS).